Marina, cantora do Samba Social Clube - Camarote Favela - O Dia - Anderson Sá/Agência O dia

Publicado 24/04/2022 04:10

Rio - Parceiros do Camarote Favela, o Samba Social Clube agitou o local pela quarta noite seguida de desfiles na Marquês de Sapucaí, neste sábado (23), em evento com colaboração do DIA.

Samba Social Clube sobe ao palco do Camarote Favela pelo quarto dia consecutivo, o segundo no Grupo Especial.



Crédito: Igor Santos/ Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/783r5KlIt8 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 24, 2022

O grupo ainda irá participar do encerramento dos desfiles na Avenida no Camarote Favela, no próximo sábado (30), durante o Desfile das Campeãs, com participação de Renato da Rocinha e Leci Brandão.

Quem também animou a noite deste sábado foi o cantos Xande de Pilares, cantando seus maiores sucessos e o que há de melhor no samba brasileiro.