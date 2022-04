Camarote Favela - O Dia - Anderson Sá/Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 04:13

Rio - Durante os quatro dias de desfiles na Marquês de Sapucaí, o Camarote Favela teve lotação máxima, com os convidados curtindo com muita animação e conforto os quatro dias de desfiles. O espaço localizado no Setor 4 contou foi agitado por Fundo de Quintal, Mart'náliam, Maria Rita, Xande de Pilares e Samba Social Clube. No Desfile das Campeãs Leci Brandão e Renato da Rocinha serão as atrações.

"O camarote está maravilhoso com esse espírito do samba que contagia a gente. O Camarote Favela junto com o DIA conseguiram trazer algo totalmente diferente. A presença do samba tanto do lado de fora quanto do lado de dentro só o Camarote Favela conseguiu oferecer", disse Marcos Rezende, vice-presidente do jornal O DIA.

Sobre as atrações o diretor do jornal fez questão de ressaltar a presença das grandes atrações do samba em todos os dias de Carnaval.

"O Xande de Pilares conseguiu fez um showzaço aqui pra turma, todas as atrações de todos os dias conseguiram trazer o samba de verdade, o verdadeiro Carnaval do Rio de Janeiro. Ano que vem nós vamos continuar melhorando esse projeto, podem ter certeza", completou o vice-presidente.

A união com diversos parceiros foi fundamental para complementar o ambiente do Camarote Favela, segundo o presidente do Jornal O DIA.

"O Camarote Favela esteve fantástico em todos os sentidos. A união com nossos parceiros aqui do evento pôde proporcionar um ambiente único", disse Alexandre Rodrigues.