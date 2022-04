Gil do Vigor levanta o setor um no desfile da Grande Rio - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Gil do Vigor levanta o setor um no desfile da Grande RioFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 04:17

Rio - O ex-BBB Gil do Vigor levantou a arquibancada do setor um da Marquês de Sapucaí. O economista animou os torcedores da Grande Rio com muito samba no pé em sua primeira vez desfilando no Carnaval. Neste ano, a agremiação de Duque de Caxias pede licença a Exu com o enredo "Fala, Majeté! As Sete Chaves de Exu".

O economista, que é mórmon, é um destaque da escola de samba na homenagem ao orixá. Com a fantasia bem colorida, Gil do Vigor se transforma em um cangaceiro e representa o frevo.

A Grande Rio é a penúltima agremiação a desfilar no solo sagrado da Marquês de Sapucaí. Neste ano, a escola de samba é comandada por Leonardo Bora e Gabriel Haddad. Os carnavalescos foram os responsáveis pela conquista do vice-campeonato da agremiação, em 2019.