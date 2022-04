Xande de Pilares no Camarote Favela - O Dia - Anderson Sá/Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 04:11

Rio - Em parceria com o DIA, o Camarote Favela trouxe, neste sábado (23), para seu palco o cantor Xande de Pilares, que cantou junto com o público presente todos os seus sucessos e alguns dos sambas-enredo mais populares deste Carnaval.

Xande de Pilares agita o Camarote Favela na segunda noite de desfiles do Grupo Especial. #ODia



Crédito: Igor Santos/ Agência O Dia pic.twitter.com/vgGv7FKe3Q — Jornal O Dia (@jornalodia) April 24, 2022

"A energia do Camarote Favela está lá em cima, curti muito esse show aqui", disse o cantor ao DIA, após deixar o palco e sair do local praticamente carregado pelos fãs.

Camarote Favela em mais uma noite de casa cheia curtindo o show do Xande de Pilares. #ODia



Crédito: Igor Santos/ Agência O Dia pic.twitter.com/aVTxkScZWT — Jornal O Dia (@jornalodia) April 24, 2022

Durante a passagem das seis últimas escolas pela Marquês de Sapucaí, o Samba Social Clube, pela quarta noite consecutiva também agitou a noite junto com Xande de Pilares.

No próximo sábado (30), Leci Brandão e Renato da Rocinha colocarão o Camarote Favela para sambar durante o Desfile das Campeãs, junto com a última presença do Samba Social Clube no evento.