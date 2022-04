Viradouro foi a penúltima escola a desfilar neste segundo dia do Especial - Cleber Mendes / Agência O Dia

Viradouro foi a penúltima escola a desfilar neste segundo dia do EspecialCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 04:34 | Atualizado 24/04/2022 04:44

Rio - Vice-campeã em 2020, a Acadêmicos do Grande Rio foi a penúltima escola a desfilar, na madrugada deste domingo, na Sapucaí. Exaltando Exu e com uma forte mensagem contra a intolerância religiosa, a agremiação de Caxias impressionou com uma apresentação arrebatadora.



Amparada pelo talento dos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Hadad, a Grande Rio coloriu o Sambódromo com alegorias criativas e extremamente ricas em detalhes.