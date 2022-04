Na concentração, torcedores cantam música de Martinho da Vila - Foto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Na concentração, torcedores cantam música de Martinho da VilaFoto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 05:12

Rio - O grande homenageado deste segundo dia de desfiles do Grupo Especial, Martinho da Vila, não recebeu apenas louros da Vila Isabel, sua escola de coração, como também foi ovacionado pelo público. Em uma cena emocionante, um torcedor estendeu uma bandeira para Martinho da Vila, quando o compositor era coroado na Comissão de Frente da agremiação.

Martinho da Vila é coroado na comissão de frente da Vila Isabel. #ODia

Enquanto passava pelo Setor 1, a bandeira com uma fotografia de Martinho com a mãe trazia um trecho da canção "Pra mãe Tereza": "Foi a mão de DeusQue te lapidouPra amar seu FilhoDo jeito que for".