Medicamentos para emagrecimento foram apreendidosDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Policiais rodoviários federais prenderam três pessoas e apreenderam centenas de caixas de medicamentos para emagrecimento e reposição hormonal escondidas em um carro. A ação foi na BR-356, em Itaperuna, Noroeste Flumnense, na tarde desta sexta-feira (23).
De acordo com informações do site da corporação, uma equipe fazia fiscalização quando recebeu informações de que um veículo passaria pela rodovia com medicamentos de origem paraguaia.
Após a abordagem, os três ocupantes do automóvel informaram trazer vários tipos de medicamentos. Em seguida, a carga foi encontrada no forro do teto e na lataria do porta-malas.
Questionado sobre a origem dos produtos, o condutor admitiu que comprou as substâncias no Paraguai e que recebeu uma quantia "para buscar a encomenda e entregá-la a terceira pessoa no estado do Espírito Santo", sem, no entanto, dar mais detalhes e apresentar nota fiscal. 
A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Campos dos Goytacazes.