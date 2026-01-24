Medicamentos para emagrecimento foram apreendidosDivulgação
Três pessoas são presas no Noroeste Fluminense com centenas de medicamentos para emagrecimento
Carga veio do Paraguai
Onde o vento faz a curva
Ao trazer um lugar remoto como a Groenlândia para o centro do debate, Trump reafirma a disposição de promover uma guinada de 180 graus na geopolítica mundial
O calor nunca é igual para todos
Moradores de bairros da Zona Oeste sofrem mais do que quem mora no Alto da Boa Vista
Jovem morre em acidente com ônibus em Nova Iguaçu
Vítima estaria andando de bicicleta quando caiu na via e o coletivo não conseguiu parar
Vídeo: Incêndio atinge fábrica de vidros no Jacaré
Um homem recebeu atendimento no local e foi liberado
Martinho celebra início da obra de monumento em sua homenagem, em Vila Isabel: 'Coração feliz'
Estátua, que terá mais de 14 metros de altura, ficará na Praça Barão de Drumond
BRT desgovernado invade casa em Deodoro
Ônibus destruiu o muro da residência e a parede de um cômodo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.