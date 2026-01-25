Rio segue com previsão de pancadas de chuva para os próximos dias - Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 25/01/2026 20:05

Rio - A previsão do tempo para os próximos dias indica possibilidade de chuva fraca a moderada na cidade do Rio. A temperatura aumentará levemente em comparação a este domingo (25).

Neste domingo, o tempo foi influenciado pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul sobre toda a região Sudeste. Com isso, o céu ficou parcialmente nublado, acontecendo chuva moderada na madrugada e forte durante a noite - o que causou impactos principalmente nas zonas Norte e Sudoeste , como queda de árvore, bolsões d'água e um deslizamento de barreira.

Durante o dia, os ventos estiveram fracos a moderados e as temperaturas aumentaram, com mínima registrada de 18,6°C na estação Alto da Boa Vista, na Zona Norte, e máxima registrada de 33,9°C na estação Irajá, também na Zona Norte.

Nesta segunda-feira (26), seguirá o risco de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e a noite. O tempo será influenciado pela atuação de um canal de umidade, deixando o céu nublado. A temperatura deve variar entre 33°C e 19°C.

Entre terça-feira (27) e quinta-feira (29), em função de áreas de instabilidade, o número de nuvens no céu do município será variado. Há possibilidade de chuva fraca a moderada nos períodos da tarde e noite. Na quinta, em específico, há previsão de pancadas.

Os ventos nesses dias estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão elevação, com máxima de 35°C e mínima de 20°C.