Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense e Flamengo se enfrentam no MaracanãLucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/01/2026 18:13 | Atualizado 25/01/2026 18:55

Rio - O clássico entre Fluminense e Flamengo ficou paralisado por 44 minutos por conta de uma forte chuva que caiu na região do Maracanã. O jogo foi paralisado às 18h10 (de Brasília) e retornou poucos minutos antes das 19h. O duelo, que é válido pelo Campeonato Carioca, tinha apenas nove minutos de bola rolando no primeiro tempo e o placar não foi alterado.

O clássico pode voltar a ser disputada depois de uma reavaliação feita pela arbitragem e pelos responsáveis da partida. A chuva, que caia no local reduziu, e também alguns funcionários ajudaram a melhorar as condições do gramado utilizando rodos no Maracanã.

O Fluminense foi escalado com: Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Facundo Bernal, Nonato e Lima; Kevin Serna, Agustin Canobbio e John Kennedy. E o Flamengo começou a partida com: Andrew, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan e Carrascal; Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro.

O Fluminense tem duas vitórias em três partidas na competição e está em segundo lugar no Grupo A. Enquanto isso, o Flamengo soma quarto pontos em quatro jogos e atualmente está em quinto lugar no Grupo B.