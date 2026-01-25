Fluminense e Flamengo se enfrentam no MaracanãLucas Merçon / Fluminense
Clássico entre Fluminense e Flamengo é interrompido por forte temporal no Maracanã
Partida tinha apenas nove minutos quando foi paralisada pela arbitragem
Remo anuncia saída de Marcos Braz da função de executivo de futebol
Dirigente, de 54 anos, estava no clube desde junho
Fluminense e Flamengo terão equipes mistas em clássico deste domingo
Equipes se enfrentam às 18h (de Brasília) pelo Carioca
Presidente do Botafogo reforça confiança em John Textor: 'Fez coisas maravilhosas'
João Paulo Magalhães Lins abordou situação delicada do Alvinegro
Fluminense divulga relacionados para o Fla-Flu da quarta rodada do Carioca
Tricolor encara o Flamengo neste domingo (25), às 18h, no Maracanã
