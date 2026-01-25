Maximiliano Cuberas em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Rio- Pela quarta rodada do Campeonato Carioca e no primeiro Fla-Flu de 2026, o Fluminense enfrenta o Flamengo, neste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã.
A lista de relacionados conta com a base sendo a maioria dos jogadores titulares. Luis Zubeldía estava afastado por procedimento médico, já retornou, mas ainda não comandará a equipe à beira do gramado. Maxi Cuberas será o treinador da equipe.
Confira a lista de relacionados do Fluminense:
Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes
Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Renê e Samuel Xavier
Meio-campistas: Facundo Bernal, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso
Atacantes: Agustín Canobbio, Everaldo, John Kennedy, Kevin Serna, Matheus Reis e Santi Moreno

A equipe tricolor venceu o Nova Iguaçu por 3 a 2 na última rodada e divide a ponta do Grupo A. O Rubro-Negro, por sua vez, chega confiante depois da vitoria por 1 a 0 em cima do Vasco, mantendo força máxima no Estadual.

 