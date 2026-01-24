Keno celebra gol marcado pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense libera Keno para rival do Brasileirão
Contrato do jogador será válido até dezembro
Após recusar oferta do Boca, Fluminense planeja dar aumento a Kevin Serna
Atacante, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
Canobbio mantém sonho de disputar Copa do Mundo e fala sobre Fla-Flu: 'É diferente'
Atacante uruguaio também lembrou de pênalti perdido contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil 2025
Freytes faz coro pela permanência de Serna no Fluminense: 'Espero que não saia'
Atacante está na mira e já recebeu até proposta do Boca Juniors, da Argentina
Zubeldía retorna, mas só comandará o Fluminense na estreia no Brasileiro
Técnico passou por um procedimento cardiovascular no início de janeiro
Intermediário ofereceu Balotelli ao Fluminense, que descartou abrir negociação
Clube não viu credibilidade em contato feito por ex-dirigente do Vasco
