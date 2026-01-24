Keno celebra gol marcado pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/01/2026 13:38

Rio — O jogador Keno, de 36 anos, foi liberado pelo Fluminense e disputará o Campeonato Brasileiro 2026 pelo Coritiba. Segundo o jornalista Venê Casagrande, em publicação deste sábado (24), o contrato do jogador será válido até dezembro.

O ponta-esquerda chegou ao Tricolor em 2023. Na sua primeira temporada, ganhou o Campeonato Carioca e a Libertadores da América. Na final da competição continental, deu as duas assistências que garantiram o título inédito ao clube. Ele também conquistou a Recopa Sul-Americana em 2024.

Em 133 partidas pelo Fluminense, Keno marcou 15 gols e 20 assistências, conforme a plataforma Transfermarkt.