BalotelliAFP
Internamente, o Tricolor não viu credibilidade no contato do antigo dirigente cruz-maltino. Franck de Sá não possui registro na Fifa, não integra a lista de intermediários cadastrados pela CBF e já foi preso duas vezes por porte ilegal de arma.
Balotelli não entra em campo há cerca de um ano. Sua última partida oficial foi em 21 de dezembro de 2024. Na temporada passada, atuou em apenas seis jogos e não teve participação direta em gols. O Al Ittifaq, seu novo clube, ocupa a última colocação do campeonato local, com seis pontos em 12 partidas.
Ao longo da carreira, Balotelli passou por grandes clubes do futebol europeu. Ele teve destaque na Inter de Milão, onde conquistou a Liga dos Campeões de 2010 e quatro títulos do Campeonato Italiano. Também defendeu o Manchester City, onde venceu a Premier League, em 2012, além de passagens por Milan e Liverpool e convocações para a seleção italiana.
