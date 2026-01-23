Felipe Melo rasgou elogios à trajetória do Keno no Fluminense - Reprodução / Instagram e Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/01/2026 07:37 | Atualizado 23/01/2026 10:22

Rio - O comentarista do Grupo Globo Felipe Melo revelou que o atacante Keno está de "malas prontas" para deixar o Fluminense. Em postagem nas redes sociais na noite desta quinta-feira (22), o ex-jogador disse que segundo uma fonte, o atleta está muito próximo de acertar com o Coritiba.



"Eu conversei com um empresário muito influente e ele falou comigo que o Keno está de malas prontas para ir para o Coritiba", afirmou.

Felipe Melo, então, destacou que o jogador é "super-importante na história do Fluminense". "Sem dúvida alguma. Dos títulos estaduais, da Libertadores, Recopa. Da Libertadores, ele simplesmente foi o atleta que deu duas assistências naquele bendito jogo", disse, referindo-se aos passes para os gols de Cano e John Kennedy, na final da Libertadores 2023, contra o Boca Juniors.



"Então, caso concretize, que Deus possa abençoar o Keno nessa nova trajetória no Coritiba, que vai reencontrar o Thiago Santos", concluiu o ex-jogador, ressaltando que os dois atletas são amigos.