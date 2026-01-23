Rio - O comentarista do Grupo Globo Felipe Melo revelou que o atacante Keno está de "malas prontas" para deixar o Fluminense. Em postagem nas redes sociais na noite desta quinta-feira (22), o ex-jogador disse que segundo uma fonte, o atleta está muito próximo de acertar com o Coritiba.
"Eu conversei com um empresário muito influente e ele falou comigo que o Keno está de malas prontas para ir para o Coritiba", afirmou.
Felipe Melo, então, destacou que o jogador é "super-importante na história do Fluminense". "Sem dúvida alguma. Dos títulos estaduais, da Libertadores, Recopa. Da Libertadores, ele simplesmente foi o atleta que deu duas assistências naquele bendito jogo", disse, referindo-se aos passes para os gols de Cano e John Kennedy, na final da Libertadores 2023, contra o Boca Juniors.
"Então, caso concretize, que Deus possa abençoar o Keno nessa nova trajetória no Coritiba, que vai reencontrar o Thiago Santos", concluiu o ex-jogador, ressaltando que os dois atletas são amigos.
