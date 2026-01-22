Kevin Serna celebra gol marcado pelo Fluminense sobre o Nova Iguaçu, no Luso-Brasileiro - Marina Garcia / Fluminense FC

Kevin Serna celebra gol marcado pelo Fluminense sobre o Nova Iguaçu, no Luso-BrasileiroMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 22/01/2026 23:32 | Atualizado 23/01/2026 00:31

Rio - O Fluminense contou com o retorno dos titulares e venceu o Nova Iguaçu por 3 a 2, nesta quinta-feira (22), no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor não teve boa atuação na etapa inicial e saiu em desvantagem: Léo David marcou. No segundo tempo, aumentou o ritmo, melhorou e conseguiu a virada com Kevin Serna e Everaldo. Canobbio perdeu um pênalti - que ocasionou a expulsão de Sidney - e, pouco depois, Jorge Pedra deixou tudo igual. A resposta foi rápida e Kevin Serna, de novo, deu números finais ao confronto.

fotogaleria

Com o resultado, o Fluminense chegou a seis pontos e passou a ocupar a vice-liderança do Grupo A da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Flamengo , domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Estadual.

O jogo

Logo no minuto inicial, o Fluminense deu indícios de que partiria para cima do Nova Iguaçu: Everaldo chutou de longe e colocou Mota para trabalhar. No entanto, parou por aí. Em ritmo lento, ambos os times praticamente não criaram chances de gol. Freytes cruzou, Ignácio ajeitou para trás e Martinelli mandou por cima.



Aos 25 minutos, na sequência do tempo técnico, a Laranja Mecânica da Baixada abriu o placar. Freytes errou a matada no peito, caiu no chão e viu Rickelme recuperar e arrancar. Na entrada da área, a bola sobrou para Léo David, que finalizou na saída de Fábio.



O Tricolor aumentou o ritmo e chegou com Everaldo. Pouco depois, o atacante recebeu sozinho e chutou prensado pela marcação. No rebote, Canobbio deixou tudo igual. No entanto, a arbitragem pegou impedimento do uruguaio no lance. Ganso ainda bateu falta para defesa do goleiro.

Na volta do intervalo, Maxi Cuberas - auxiliar de Luis Zubeldía, treinador que se recupera de um procedimento cardiovascular - colocou Kevin Serna na vaga de Matheus Reis. E deu certo. Ganso cobrou escanteio, Martinelli desviou e o colombiano completou para a rede, aos oito.

Em seguida, Samuel Xavier cruzou rasteiro, Everaldo dominou, girou e fez o da virada. O gol selou o fim do jejum do centroavante, que não marcava desde agosto do ano passado. Aos 19, Kevin Serna mandou para a área e Everaldo foi puxado no momento da finalização. O árbitro Lucas Neves Borja de Almeida não hesitou e assinalou pênalti. Sidney levou o segundo amarelo e, consequentemente, foi expulso. Na cobrança, Canobbio parou em Mota. No rebote, Everaldo isolou.

Nonato e John Kennedy substituíram Lucho Acosta e Everaldo. Aos 26, o Tricolor levou um banho de água fria. Após cobrança de escanteio e um bate e rebate, a bola pegou no travessão, em Fábio e ficou com Jorge Pedra, que empatou a partida. A resposta foi rápida: Ganso também carimbou o travessão, Kevin Serna aproveitou a sobra e fez o terceiro. Antes do apito final, Guga e Lima ainda entraram nos lugares de Samuel Xavier e Ganso.

Nova Iguaçu 2x3 Fluminense

Data e hora: 22/01/2026, às 21h30

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Lucas Neves Borja de Almeida (RJ)



Gols: Léo David, aos 25 min/1ºT (1-0); Kevin Serna, aos 8 min/2ºT (1-1); Everaldo, aos 12 min/2ºT (1-2); Jorge Pedra, aos 26 min/2ºT (2-2); Kevin Serna, aos 33 min/2ºT (2-3).

Cartões amarelos: Rickelme e Sidney (NIG); Lucho Acosta (FLU).

Cartões vermelhos: Sidney (NIG).



NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Mota; Yan Silva, Davi, Sidney e Wender; Jorge Pedra (Pedro Thomaz), Léo Rafael (Iago) e Rickelme (Zé Gabriel); Xandinho (Alexandre Balbino), Lucas Cruz e Léo David (Luan).



FLUMINENSE (Técnico: Maxi Cuberas)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta (Nonato) e Ganso (Lima); Matheus Reis (Kevin Serna), Canobbio e Everaldo (John Kennedy).

