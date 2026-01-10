Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC


Rio - O Fluminense informou que o técnico Luis Zubeldía passou por uma angioplastia com stent na tarde deste sábado (10). De acordo com o Tricolor, o procedimento cardiovascular foi bem-sucedido, mas a previsão de retorno foi estendida para até 15 dias
Enquanto ele não volta, os responsáveis por comandar os treinos do elenco no CT Carlos Castilho serão os seus auxiliares, Maximiliano Cuberas e Marcão.
O treinador argentino foi contratado pelo Fluminense em setembro do ano passado, para substituir Renato Gaúcho. De lá para cá, esteve à frente do time em 18 jogos, com dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas.
Veja o comunicado do Fluminense: 

"O técnico Luis Zubeldía passou, na tarde deste sábado (10), por uma angioplastia com stent. O procedimento foi bem sucedido, mas a previsão de retorno às suas funções foi estendida para até 15 dias."