Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 10/01/2026 21:23 | Atualizado 10/01/2026 21:27

Rio - O Fluminense informou que o técnico Luis Zubeldía passou por uma angioplastia com stent na tarde deste sábado (10). De acordo com o Tricolor, o procedimento cardiovascular foi bem-sucedido, mas a previsão de retorno foi estendida para até 15 dias

O treinador argentino foi contratado pelo Fluminense em setembro do ano passado, para substituir Renato Gaúcho. De lá para cá, esteve à frente do time em 18 jogos, com dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Leia mais: Diretor do Fluminense detalha negociações e mantém esperança por Hulk

Veja o comunicado do Fluminense:

"O técnico Luis Zubeldía passou, na tarde deste sábado (10), por uma angioplastia com stent. O procedimento foi bem sucedido, mas a previsão de retorno às suas funções foi estendida para até 15 dias."