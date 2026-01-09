Zubeldía em ação durante treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Técnico do Fluminense, Zubeldía passará por procedimento cardiovascular
Caso seja necessário, o comandante ficará de repouso por sete dias após a intervenção
Fluminense informa que Cano passará por cirurgia após lesão no menisco
Segundo o clube, a previsão é de 45 dias de recuperação
Técnico do Fluminense, Zubeldía passará por procedimento cardiovascular
Caso seja necessário, o comandante ficará de repouso por sete dias após a intervenção
Diretor do Fluminense detalha negociações e mantém esperança por Hulk
Paulo Angioni admite interesse em Nino e garante permanência de Freytes em 2026
Fluminense oficializa renovação de contrato de Samuel Xavier
Novo vínculo vai até o fim de 2027
Segundo grupo de jogadores do Fluminense se apresenta e inicia a pré-temporada no CT
Atletas realizaram testes na fisiologia e na academia
Após vitória sobre o Brasiliense, rodada ajuda e Fluminense garante classificação na Copinha
Empate entre Sfera e Água Santa garantiu o Tricolor na próxima fase
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.