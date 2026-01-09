Zubeldía em ação durante treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía em ação durante treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 09/01/2026 11:49

Rio - Técnico do Fluminense , Luis Zubeldía precisará passar por um procedimento cardiovascular neste sábado (10). O Tricolor informou que, caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção, o comandante ficará de repouso por sete dias.

No entanto, se não houver decisão médica, ele voltará ao trabalho na segunda-feira (12).

O treinador argentino foi contratado pelo Fluminense em setembro do ano passado, para substituir Renato Gaúcho. De lá para cá, esteve à frente do time em 18 jogos, com dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Confira o comunicado oficial do Fluminense:

"O técnico Luis Zubeldía será submetido a um procedimento cardiovascular neste sábado (10/01). Caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção, ele deverá ficar de repouso por sete dias. Se não houver decisão médica nesse sentido, ele voltará ao comando dos treinos já na segunda-feira (12/01)."