Coritiba contratou Lavega por empréstimo de uma temporada - Reprodução de rede social

Coritiba contratou Lavega por empréstimo de uma temporadaReprodução de rede social

Publicado 08/01/2026 12:41

Sem espaço no Fluminense, Lavega jogará pelo Coritiba em 2026, com o anúncio oficial da contratação. O atacante uruguaio foi emprestado pelo Tricolor para ganhar experiência e ritmo, numa tentativa de ainda aproveitá-lo no futuro.



O jogador de 20 anos foi contratado em 30 de dezembro de 2024, mas não conseguiu se firmar no time. Ao longo da temporada de 2025, ele disputou apenas cinco partidas pelo Fluminense, uma delas com Mano Menezes e mais quatro com Renato Gaúcho, e muitas vezes nem sequer ficou no banco.



Com Zubeldía, o atacante chegou a treinar como lateral, mas seguiu fora dos planos neste início de 2026. Agora, terá a chance de mostrar serviço.



Lavega não é o único jogador do Fluminense acertado com o Coritiba. Thiago Santos é outro que troca de clube, mas ainda aguarda trâmites burocráticos para ser anunciado pelo Coxa.

Com contrato até o fim de 2026 com o Tricolor, o volante será liberado e não retorna mais.