Coritiba contratou Lavega por empréstimo de uma temporadaReprodução de rede social
Coritiba anuncia Lavega, emprestado pelo Fluminense
Atacante uruguaio tem a oportunidade de buscar sequência de jogos que não conseguiu em 2025
Sonho do Fluminense, Hulk é o jogador com mais gols no Brasileirão na década
Tricolor vê atacante como a solução dos problemas para o ataque
Fluminense conversa com o Atlético-MG sobre Hulk
Tricolor não jogou a toalha pela contratação do atacante
Terans retorna lesionado, e Fluminense cobra indenização do Peñarol
Meia sofreu grave lesão no tendão de Aquiles
Hulk descarta renovar com Atlético-MG, e Fluminense monitora impasse
Tricolor mantém sonho pela contratação do atacante
Fluminense aguarda reuniões e vive expectativa por acertos com Hulk e Savarino
Jogadores vão se reunir com seus clubes nesta terça-feira (6)
