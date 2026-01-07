Hulk em treino do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Rio - O Fluminense ainda busca a contratação de Hulk e agora conversa com o Atlético-MG pela contratação do jogador. Este é mais um capítulo da novela que envolve o futuro do atacante. A informação foi dada primeiro pelo site 'ge'.

O ex-presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, fez contato direto com o CSO do Galo, Paulo Bracks. A multa rescisória para Hulk deixar o clube mineiro é R$ 60 milhões.



Na última terça-feira (6), o dirigente do Atlético concedeu entrevista coletiva e destacou a vontade pela permanência do jogador: "Hulk é um ídolo. Para mim é o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que tem acontecido, com ele, o staff e o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético, quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk. Porque eu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027. Ou seja, mais dois anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar, ou não quando o Atlético ou qualquer outro clube".