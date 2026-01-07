Fluminense emprestou Terans para o Peñarol, do Uruguai - Divulgação/Peñarol

Publicado 07/01/2026 13:00

Rio - O Fluminense tenta resolver um problema do lado de fora das quatro linhas do campo. O Tricolor cobra uma indenização do Peñarol, do Uruguai, que efetivou a devolução do meio-campista David Terans com uma lesão grave no tendão de Aquiles.

No retorno ao Fluminense, Terans foi diagnosticado com uma grave lesão no tendão de Aquiles. O Tricolor exige que o clube uruguaio pague os salários até que o jogador esteja plenamente recuperado, mas ainda não recebeu nenhuma resposta até o momento, de acordo com o "ge".

Em meio ao imbróglio, Terans vai realizar o tratamento no Rio de Janeiro. O Fluminense já definiu um plano de recuperação e a estimativa é de que o tempo de tratamento seja de dois meses. A Lei Pelé e a Lei Geral do Esporte estabelecem que o clube para onde o atleta foi emprestado é o responsável pela recuperação.

O Fluminense contratou Terans em janeiro de 2024 por R$ 14 milhões junto ao Pachuca, do México. O jogador não se firmou e atuou apenas em 17 jogos, tendo feito um gol e uma assistência. Em 2025, foi emprestado para o Peñarol, onde disputou 29 jogos, fez sete gols e cinco assistências.