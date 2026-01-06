Hulk tem reunião com o Atlético-MG para definir o seu futuro - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 06/01/2026 08:00

Rio - O Fluminense vive a expectativa para anunciar mais dois reforços para a próxima temporada. O atacante Hulk e o meia Savarino vão se reunir com Atlético-MG e Botafogo, respectivamente, nesta terça-feira (6), para definirem o seu futuro. Em meio a isso, o Tricolor aguarda o desfecho.

O caso mais complicado é de Hulk. O Fluminense tem um acerto com o jogador, mas esbarra no Atlético-MG. O Galo não deseja liberar o atacante para outro clube brasileiro, faz jogo duro e tenta convencê-lo a mudar de ideia. A reunião desta terça pode selar o destino do atacante.

Já em relação ao Savarino, o Fluminense já tem um acerto com o Botafogo. O negócio envolve dinheiro e a transferência do volante Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo. Porém, tudo depende do venezuelano. O jogador retorna de férias nesta terça e terá uma reunião com a diretoria alvinegra.

O Fluminense já anunciou dois reforços: o zagueiro Jemmes, do Mirassol, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG. O Tricolor, agora, prioriza o ataque e vê Hulk como a solução dos problemas na busca por uma referência na área.