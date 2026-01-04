Em 2025, Savarino fez seis gols e deu sete assistências em 48 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Rio - O Fluminense ganhou a concorrência do Palmeiras para contratar Savarino, do Botafogo. O Verdão entrou na briga e demonstrou interesse no meia-atacante. As informações são do jornalista Thiago Franklin. 
A vantagem, porém, é do Tricolor, que já negocia com o Glorioso há alguns dias. A ideia é ceder o jovem Wallace Davi em definitivo e pagar uma quantia em dinheiro ao Alvinegro para contar com o venezuelano no plantel. 
No ano passado, o camisa 10 viveu uma temporada abaixo do esperado no Botafogo. Ao todo, fez seis gols e deu sete assistências em 48 jogos, sendo 42 como titular. Antes, em 2024, ele foi um dos protagonistas dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. 
Quando será a definição? 

Neste momento, Savarino tenta sair da Venezuela. O meia-atacante não conseguiu voltar das férias para se reapresentar ao Botafogo devido aos ataques das forças armadas dos Estados Unidos no país, na madrugada de sábado (3). Ele só definirá seu futuro quando retornar ao Brasil. 