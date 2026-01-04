Em 2025, Savarino fez seis gols e deu sete assistências em 48 jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 04/01/2026 20:54 | Atualizado 04/01/2026 21:48

Rio - O Fluminense ganhou a concorrência do Palmeiras para contratar Savarino, do Botafogo . O Verdão entrou na briga e demonstrou interesse no meia-atacante. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

No ano passado, o camisa 10 viveu uma temporada abaixo do esperado no Botafogo . Ao todo, fez seis gols e deu sete assistências em 48 jogos, sendo 42 como titular. Antes, em 2024, ele foi um dos protagonistas dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Quando será a definição?