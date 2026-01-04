Em 2025, Savarino fez seis gols e deu sete assistências em 48 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo
Fluminense ganha concorrência do Palmeiras por Savarino
Verdão demonstrou interesse e também tenta contratar o meia-atacante do Botafogo
Fluminense ganha concorrência do Palmeiras por Savarino
Verdão demonstrou interesse e também tenta contratar o meia-atacante do Botafogo
Fluminense encaminha renovação de contrato com Samuel Xavier
Lateral-direito estenderá vínculo até dezembro de 2027
Anunciado, Guilherme Arana comemora acerto com o Fluminense: 'Orgulho imenso'
Vínculo com o Tricolor vai até o fim de 2029
Fluminense avança nas tratativas para contratar Hulk, do Atlético-MG
Atacante deu o aval para que o próprio estafe tentasse costurar uma liberação com o Galo; entenda
Reforço do Fluminense, Guilherme Arana era um sonho antigo e quase foi contratado antes
Tricolor tentou a contratação do jogador em 2019
Fluminense usa nova linha de treino da Puma em pré-temporada
Tricolor iniciou parceria com a fornecedora alemã em 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.