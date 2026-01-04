Mattheus Montenegro ao lado de Guilherme Arana - Marcelo Gonçalves/FFC

Mattheus Montenegro ao lado de Guilherme AranaMarcelo Gonçalves/FFC

Publicado 04/01/2026 10:15

Rio - O Fluminense oficializou, na manhã deste domingo (4), a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que estava no Atlético-MG. O vínculo com o Tricolor vai até o fim de 2029.

"É um orgulho imenso, tanto para mim quanto para a minha família. Estamos muito felizes e ansiosos para essa trajetória que tenho certeza de que será muito abençoada e de muitas alegrias", disse o novo camisa 13 do Fluminense.

Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana passou pelo Athletico-PR em 2015, e depois voltou ao clube paulista para ser destaque no título brasileiro de 2017. No fim do ano, foi negociado com o Sevilla.

Ele também passou pela Atalanta, da Itália, antes de se juntar ao Atlético-MG, em 2020. No Galo, Arana foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021. Na última temporada, ele entrou em campo em 49 jogos, anotou dois gols e deu três assistências.

'A expectativa é muito alta. Espero contribuir da melhor maneira para ajudar sempre o Fluminense, que é uma grande instituição, e para dar alegrias ao torcedor. Estou muito feliz com esse momento, de estar chegando a um clube dessa grandeza", afirmou Arana, em entrevista que vai ao ar na FluTV.