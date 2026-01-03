Guilherme Arana desembarcou no Rio de Janeiro para assinar com o FluminenseReprodução / BTB Sports
Guilherme Arana chega ao Rio e admite ansiedade por desafio no Fluminense
Jogador vai realizar exames e assinar contrato neste sábado (3)
Fluminense avança nas tratativas para contratar Hulk, do Atlético-MG
Atacante deu o aval para que o próprio estafe tentasse costurar uma liberação com o Galo; entenda
Reforço do Fluminense, Guilherme Arana era um sonho antigo e quase foi contratado antes
Tricolor tentou a contratação do jogador em 2019
Fluminense usa nova linha de treino da Puma em pré-temporada
Tricolor iniciou parceria com a fornecedora alemã em 2026
Arana fala pela primeira vez após acerto com o Fluminense: 'Friozinho na barriga'
Lateral é aguardado no Rio nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato
Veja a lista de inscritos do Fluminense para a Copinha de 2026
Tricolor estreia na próxima segunda-feira (5), contra o Água Santa
