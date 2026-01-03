Guilherme Arana desembarcou no Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense - Reprodução / BTB Sports

Guilherme Arana desembarcou no Rio de Janeiro para assinar com o FluminenseReprodução / BTB Sports

Publicado 03/01/2026 10:00

Rio - Reforço do Fluminense para a temporada, o lateral-esquerdo Guilherme Arana desembarcou neste sábado (3), no Rio de Janeiro. O jogador, de 28 anos, chegou ao lado da família e é aguardado no CT Carlos Castilho para realizar exames e assinar contrato.

Guilherme Arana é o segundo reforço do Fluminense para a próxima temporada. Antes, o Tricolor já tinha contratado o zagueiro Jemmes, ex-Mirassol. O defensor se apresentou nesta última sexta-feira (2), no CT Carlos Castilho, para realizar exames médicos e iniciar a pré-temporada.

"Expectativa muita alta. Jogar no Maracanã com a camisa do Fluminense. Fazer os exames agora, muita ansiedade. Eu sou um cara que nasceu de sete meses, então já dá pra perceber a ansiedade que eu tenho. Feliz demais pelo desfecho", disse o jogador.

A contratação de um lateral-esquerdo foi um pedido do técnico Luis Zubeldía. Neste momento, a posição conta apenas com Renê e Gabriel Fuentes. O colombiano, no entanto, não tem espaço com o treinador argentino e pode deixar o Fluminense neste início de ano.

Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana se consolidou no Atlético-MG. O lateral, de 28 anos, teve passagens pelo Sevilla, da Espanha, e Atalanta, da Itália, antes de chegar ao Galo em 2021. Desde então, soma 271 jogos, 24 gols e 37 assistências. Em 2025, foram 49 jogos, três gols e duas assistências. Ele conquistou seis títulos do Campeonato Mineiro, além de um Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.