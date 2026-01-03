Guilherme Arana é o segundo reforço do Fluminense para 2026 - Reprodução / BTB Sports

Publicado 03/01/2026 14:30

Rio - Segundo reforço para a temporada, Guilherme Arana já esteve perto do Fluminense em outra ocasião. Em dezembro de 2019, o Tricolor tentou a contratação do lateral-esquerdo para 2020, mas perdeu a disputa para o Atlético-MG. Apesar disso, o jogador nunca saiu do radar tricolor.

Na época, o Fluminense buscava uma alternativa para substituir Caio Henrique. Emprestado pelo Atlético de Madrid, da Espanha, o jogador se destacou e despertou interesse de outros clubes. Na ocasião, o clube espanhol decidiu emprestá-lo para o Grêmio, que também tinha interesse em Arana.

Em 2019, Guilherme Arana pertencia ao Sevilla, da Espanha, mas estava emprestado a Atalanta, da Itália. O lateral, no entanto, não teve muito espaço e fez apenas quatro jogos até a metade da temporada europeia. Assim, o empréstimo foi encerrado e o jogador foi negociado com o Atlético-MG, em 2020.

No Atlético-MG, Guilherme Arana se consolidou como um dos principais jogadores da sua posição no futebol brasileiro. Desde então, somou 271 jogos, 24 gols e 37 assistências. Em 2025, foram 49 jogos, três gols e duas assistências. Ele conquistou seis títulos do Campeonato Mineiro, além de um Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.