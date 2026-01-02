Guilherme Arana é o novo reforço do FluminensePedro Souza/Atlético-MG
Fluminense acerta contratação de Guilherme Arana, do Atlético-MG
Jogador resolveu última pendência com o clube mineiro
Arana fala pela primeira vez após acerto com o Fluminense: 'Friozinho na barriga'
Lateral é aguardado no Rio nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato
Veja a lista de inscritos do Fluminense para a Copinha de 2026
Tricolor estreia na próxima segunda-feira (5), contra o Água Santa
Fluminense encaminha empréstimo de Joaquín Lavega para clube da Série A
Uruguaio disputou apenas cinco partidas pelo Tricolor na temporada de 2025
Fluminense se reapresenta e inicia pré-temporada de 2026
Grupo formado por jovens e jogadores com pouco espaço no ano passado realizou exames
Fluminense anuncia renovação de Fábio até o fim de 2027
Antigo vínculo do goleiro terminaria em dezembro deste ano
