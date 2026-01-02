Guilherme Arana é o novo reforço do Fluminense - Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 02/01/2026 14:08

Rio - O Fluminense acertou a contratação de Guilherme Arana, do Atlético-MG. O lateral-esquerdo resolveu a pendência com o clube mineiro e é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato, de acordo com o "ge".

Guilherme Arana é o segundo reforço do Fluminense para a próxima temporada. Antes, o Tricolor já tinha contratado o zagueiro Jemmes, ex-Mirassol. O defensor já foi apresentado e vai se reapresentar com o segundo grupo, no dia 8 de janeiro, no CT Carlos Castilho.

O Fluminense já tinha um acerto com Guilherme Arana, mas aguardava o estafe do jogador resolver uma última pendência com o Atlético-MG para concluir o negócio. O empecilho seria uma comissão de venda, que foi resolvida após a virada do ano.

A contratação de um lateral-esquerdo foi um pedido do técnico Luis Zubeldía. Neste momento, a posição conta apenas com Renê e Gabriel Fuentes. O colombiano, no entanto, não tem espaço com o treinador argentino e pode deixar o Fluminense neste início de ano.

Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana se consolidou no Atlético-MG. O lateral, de 28 anos, teve passagens pelo Sevilla, da Espanha, e Atalanta, da Itália, antes de chegar ao Galo em 2021. Desde então, soma 271 jogos, 24 gols e 37 assistências. Em 2025, foram 49 jogos, três gols e duas assistências. Ele conquistou seis títulos do Campeonato Mineiro, além de um Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.