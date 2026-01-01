Rio - O Fluminense oficializou na noite desta quinta-feira (1º) a renovação de contrato de Fábio até o fim de 2027. Aos 45 anos, o goleiro ampliou a parceria com o Tricolor por mais uma temporada. O antigo vínculo terminaria em dezembro.
"Fábio escreveu aqui aquelas histórias que parecem já escritas. Chegou ao Tricolor aos 41 anos, carreira consagrada. Contra todas as estatísticas, enfileirou partidas, colecionou títulos, bateu recordes e, em 2025, se tornou o atleta de futebol com mais jogos na história do esporte. E um dos melhores goleiros do mundo", iniciou o clube carioca nas redes sociais.
"Seu talento como goleiro e compromisso com o que faz o trouxe até aqui. Com as nossas cores, ainda bem. Mas essa história ainda não teve um ponto final. Obrigado por tanto, ídolo. É uma honra", completou.
O camisa 1 chegou ao Fluminense em 2022, tomou conta da posição e virou ídolo. No período, Fábio disputou 261 jogos e conquistou quatro títulos: a Libertadores (2023), a Recopa Sul-Americana (2024) e dois Cariocas (2022 e 2023).
