Rubén Lezcano deve receber mais oportunidades no Carioca de 2026Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 01/01/2026 14:00

Rio - Um dos reforços do ano passado, Lezcano voltou a ser assediado no mercado. O Cerro Porteño, do Paraguai, fez uma proposta por empréstimo, mas o Fluminense não deve seguir com as conversas, de acordo com o "ge".

Apesar das poucas oportunidades no ano passado, Lezcano não pretende sair do Brasil. O jogador está adaptado ao Rio de Janeiro e acredita que deve receber mais chances em 2026. O meia paraguaio, inclusive, está nos planos para o Carioca.

O Fluminense, por outro lado, não pretende negociar Lezcano por empréstimo. O Tricolor só aceitaria fazer negócio em caso de recuperar o dinheiro investido, cerca de R$ 29,2 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador.

A avaliação interna é que as circunstâncias do ano atrapalhou Lezcano. O Fluminense teve três comissões técnicas diferentes e não teve muito tempo para testes, o que afetou o meia paraguaio e outros nomes, como os atacantes Lavega e Santi Moreno, além de jovens da base como Riquelme.

Contratado em setembro, Zubeldía optou por dar mais chances aos jogadores mais "cascudos" na reta final da temporada. Por isso, o treinador argentino pretende aproveitar o Carioca de 2026 como um "laboratório" de testes aos atletas pouco aproveitados, como Lezcano.