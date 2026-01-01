Rubén Lezcano deve receber mais oportunidades no Carioca de 2026Lucas Merçon / Fluminense FC
Fluminense recebe proposta de clube paraguaio por Lezcano
Cerro Porteño deseja contratar o jogador por empréstimo
Fluminense anuncia renovação de Fábio até o fim de 2027
Antigo vínculo do goleiro terminaria em dezembro deste ano
Fluminense anuncia parceria com a Puma e apresenta novos uniformes para 2026
Fornecedora alemã chega para ocupar o lugar da Umbro
Arias aponta prioridade ao Fluminense em caso de retorno ao Brasil
Meia-atacante citou o carinho que tem pelo Tricolor
Entenda a pendência que ainda separa Guilherme Arana do Fluminense
A questão não envolve o Tricolor
Retrospectiva 2025: Fluminense brilhou no Mundial, mas lidou com decepção em outras Copas
Tricolor avançou até a semifinal do torneio que aconteceu no meio do ano
