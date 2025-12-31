Guilherme Arana em jogo do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Guilherme Arana em jogo do Atlético-MGPedro Souza / Atlético

Publicado 31/12/2025 14:58

Rio - A negociação do Fluminense pela contratação de Guilherme Arana, lateral-esquerdo do Atlético-MG, está avançada, mas uma pendência ainda impede a transferência do atleta. A questão não envolve o Tricolor.

O clube carioca já tem acerto com o atleta e com o Galo. A pendência é do staff de Guilherme Arana com o Atlético-MG. Apesar disso, segundo o 'ge', há otimismo para que a negociação seja concluída.

Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana passou pelo Athletico-PR em 2015, e depois voltou ao clube paulista para ser destaque no título brasileiro de 2017. No fim do ano, foi negociado com o Sevilla.

Sem sucesso na Espanha e nem no Atalanta, da Itália, o lateral acertou com o Atlético-MG em 2020. No Galo, Arana foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021. Na última temporada, ele entrou em campo em 49 jogos, anotou dois gols e deu três assistências.

O Fluminense busca novas opções para o setor. Renê foi titular na última temporada, mas não é uma unanimidade. Contrato em 2024, o colombiano Gabriel Fuentes, que teve um bom começo, mas oscilou bastante.