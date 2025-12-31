Guilherme Arana em jogo do Atlético-MGPedro Souza / Atlético
Entenda a pendência que ainda separa Guilherme Arana do Fluminense
A questão não envolve o Tricolor
Entenda a pendência que ainda separa Guilherme Arana do Fluminense
A questão não envolve o Tricolor
Retrospectiva 2025: Fluminense brilhou no Mundial, mas lidou com decepção em outras Copas
Tricolor avançou até a semifinal do torneio que aconteceu no meio do ano
Jogador do Fluminense desiste da transferência para o Mirassol
Kayky Almeida não apareceu na cidade paulista para se apresentar ao clube
Fluminense encaminha saída de atacante para clube norte-americano
Jogador assinará contrato em definitivo por dois anos com o Athletic Club Boise
Conselho Deliberativo do Fluminense aprova uniformes para 2026
Lançamento das peças produzidas pela Puma está previsto para a primeira semana de janeiro
Fluminense anuncia a contratação de Jemmes, ex-zagueiro do Mirassol
Defensor assinou contrato até o fim de 2030
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.