Anúncio da parceria entre Fluminense e Puma acontecerá após a virada do anoReprodução / Internet

Publicado 30/12/2025 10:12

Rio - O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou os uniformes produzidos pela Puma, nova fornecedora de material esportivo, para a próxima temporada. As peças foram apresentadas no Salão Nobre das Laranjeiras, em reunião na noite da última segunda-feira (29).

O lançamento das camisas está previsto para a primeira semana de 2026. O vínculo com a Umbro vai até esta quarta-feira (31) e, assim, o Tricolor só deve anunciar a parceria depois da virada do ano.



Além da marca alemã, o clube carioca conversou com a Nike, mas as tratativas não avançaram. A Umbro ainda tentou permanecer, só que o objetivo do Fluminense era migrar para uma das "três grandes" do mercado esportivo.

Bahia, Bragantino e Palmeiras são os outros times do futebol brasileiro patrocinados pela Puma.

Confira o comunicado do Fluminense:

"Em reunião realizada na noite desta segunda-feira (29/12), em Laranjeiras, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade os uniformes do Fluminense para a temporada 2026. As novas camisas ficaram disponíveis para apreciação dos conselheiros antes da votação. Foram expostos dois uniformes: as tradicionais camisas tricolor e branca. O lançamento das peças será feito em janeiro."