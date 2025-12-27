Hulk em campo pelo Atlético-MG - Divulgação / Atlético-MG

Publicado 27/12/2025 15:20

Rio - O atacante Hulk, de 39 anos, não deverá ser reforço do Fluminense. Apesar do desejo do clube carioca, o Atlético-MG não pretende liberar o ídolo para outro clube brasileiro. Ele só deixará o Galo se for para alguma equipe do exterior. As informações são da "Itatiaia".

A contratação de um centroavante é considerada prioridade no Fluminense, que mapeia outros nomes do mercado. Atualmente, o clube carioca conta com John Kennedy, Germán Cano e Everaldo.

Hulk tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2026 e o desejo do veterano é seguir no clube que é ídolo. A temporada de 2025 no clube mineiro foi conturbada, principalmente com o vice-campeonato da Sul-Americana para o Lanus.

Hulk está no Galo desde 2021. Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 63 jogos, anotou 21 gols e deu nove assistências. Sua melhor temporada pelo clube mineiro foi em 2021, quando ele conquistou o Brasileiro e a Copa do Brasil.