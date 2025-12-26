Hulk em campo pelo Atlético-MG - Divulgação / Atlético-MG

Publicado 26/12/2025 18:50

Rio - Interessado na contratação de Hulk, o Fluminense entrou em contato com o Atlético-MG para saber a situação do atacante, de 39 anos. O clube mineiro terá uma reunião com o staff do veterano, e o Tricolor aguarda a situação para avançar ou não em uma negociação. As informações são do portal "GE".

Inicialmente, o clube mineiro não teria o interesse de se desfazer do veterano. Porém, o staff de Hulk não teria qualquer oposição ao atacante mudar de ares e acertar com o Fluminense.

O clube carioca busca a contratação de um centroavante e Hulk é o nome preferido da diretoria do Fluminense. O entendimento é que o setor é uma prioridade para o Tricolor em 2026.

Hulk é ídolo do Atlético-MG e está no Galo desde 2021. Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 63 jogos, anotou 21 gols e deu nove assistências. Sua melhor temporada pelo clube mineiro foi em 2021, quando ele conquistou o Brasileiro e a Copa do Brasil.