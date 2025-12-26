Rodrigo Becão em treino do Fenerbahçe - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 26/12/2025 08:30

Rio - O zagueiro Rodrigo Becão, de 29 anos, seria um dos zagueiros que o Fluminense tem interesse para trazer para o elenco de 2026. De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, o Tricolor e o Bahia avaliam a contratação do brasileiro, que perdeu espaço no Fenerbahçe.

Becão tem contrato até junho de 2028 e apesar de ter pedido espaço só deixaria o clube turco, caso receba uma proposta vantajosa financeiramente. Além dos clubes brasileiros, Verona, Cremonese e Torino, clubes da Itália, também tem interesse.

Revelado pelo Bahia, Rodrigo deixou o futebol brasileiro em 2018. Depois disso passou por CSKA, da Rússia, pela Udinese, da Itália, antes de chegar ao Fenerbahçe em 2023. Ele jamais se firmou como titular na equipe turca.

A posição de zagueiro é considerada uma das mais carentes no elenco do Fluminense. O Tricolor fechou com Jemmes, que estava no Mirassol, mas ainda irá contratar pelo menos mais um defensor para o setor.