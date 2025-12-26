Rodrigo Becão em treino do FenerbahçeDivulgação / Fenerbahçe
Fluminense estaria disputando zagueiro de clube turco com o Bahia
Jogador, de 29 anos, atua fora do Brasil desde 2018
Fluminense estaria disputando zagueiro de clube turco com o Bahia
Jogador, de 29 anos, atua fora do Brasil desde 2018
Destaque na Série B, zagueiro deverá ser emprestado novamente pelo Fluminense
Jogador, de 20 anos, defendeu o Remo
Fluminense não vê contratação de goleiro como prioridade para 2026
Fábio, de 45 anos, viveu mais uma grande temporada no clube
Fluminense e Atlético-MG conversam sobre forma de pagamento e negócio por Arana deve avançar
Lateral, de 28 anos, não deve seguir no clube mineiro
Ganso projeta 2026 no Fluminense: 'Pré-temporada será importantíssima'
Meia enxerga trabalho completo como diferencial para retomada de protagonismo
Marcos Junior reforça desejo de voltar ao Fluminense: 'Sou tricolor'
Atacante deixou o clube no fim de 2018 e desde então atua no futebol japonês
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.