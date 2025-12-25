Ganso destaca pré-temporada como chave para sequência no Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Ganso destaca pré-temporada como chave para sequência no FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 25/12/2025 11:19

Rio- Ganso vê na pré-temporada completa uma oportunidade estratégica para retomar protagonismo no Fluminense em 2026. Em entrevista durante o jogo festivo dos projetos socioesportivos Craque do Amanhã e Escola de Lutas José Aldo, realizado na Nova União, na noite de segunda-feira (22), o meia destacou a importância de iniciar o calendário desde o primeiro dia para alcançar melhor condição física e ganhar sequência ao longo da temporada.

“Expectativa é a melhor possível, poder começar com todo mundo, começar praticamente igual, todo mundo fazendo a pré-temporada. Pra mim vai ser importantíssimo estar bem para poder aguentar, principalmente o primeiro semestre, depois tem uma pausa”, afirmou o jogador.

Às vésperas de alcançar a marca de 300 jogos pelo clube, o meia valorizou o fato de ter encerrado a temporada em campo e com saúde, apesar da frustração pelo vice da Copa do Brasil. O camisa 10 espera um 2026 mais competitivo e com foco em títulos.



“Primeiro, agradecer a Deus por terminar o ano com saúde, terminar jogando. Uma pena que o título da Copa do Brasil não veio. Mas pensando em 2026, que a gente possa melhorar e evoluir ainda mais o nosso time para que possa alcançar os objetivos, que é o tão sonhado bi da Libertadores”, disse o craque.

Veja outras respostas:

Torcida para o retorno de Nino:

"Não cheguei a falar. Quem sabe? De repente, vai poder nos ajudar muito, foi nosso capitão na Libertadores. Quem sabe possa retornar para fortalecer ainda mais o nosso time".



Neymar de volta à Seleção:

"Todo mundo está torcendo para que ele se recupere o mais rápido e da melhor maneira possível. Como sou fã dele, espero que esteja sempre em campo, é onde ele está feliz, onde está se divertindo. Espero que ele possa retornar à Seleção também. Esse é o principal ponto, estar motivado. O mental é importantíssimo. Espero que ele possa se recuperar bem e dá melhor maneira possível, só assim o mental dele vai estar muito forte".