Jammes com a camisa do Mirassol - Divulgação / Mirassol

Publicado 24/12/2025 08:00

Rio - Primeiro reforço do Fluminense para 2026, o zagueiro Jemmes, de 25 anos, é aguardado no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira (26). Ele irá realizar exames médicos e assinar contrato com o clube carioca. As informações são do portal "GE".

Inicialmente, o valor da operação seria de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27,7 milhões), mas o Fluminense conseguiu pagar 4 milhões de dólares (R$ 22,1 milhões) de maneira parcelada por 70% dos direitos econômicos.

A expectativa inicial é que o zagueiro, um dos destaques do Mirassol na campanha histórica com o quarto lugar no Brasileirão, possa ser titular no Tricolor. Com as saídas de Thiago Silva e Manoel, Freytes, Ignácio e Davi Schuindt são as principais opção no elenco, que também tem Igor Rabello, que não agradou e também pode sair.

A diretoria do Fluminense ainda espera contratar mais um zagueiro, sendo Nino o principal nome, mas cuja negociação é muito difícil e não ocorrerá antes de maio.

Além do setor defensivo, há a necessidade de buscar atacantes, em especial centroavante, assim como um lateral-esquerdo e mais um nome para o meio de campo.