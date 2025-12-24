Jammes com a camisa do MirassolDivulgação / Mirassol
Reforço do Fluminense, Jemmes é aguardado no Rio nesta sexta-feira
Zagueiro, de 25 anos, irá assinar contrato com o clube carioca
Guilherme Arana vê 'fim de ciclo' no Atlético-MG, e fica mais próximo do Fluminense
Lateral, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
John Kennedy topa antecipar reapresentação, mas futuro do atacante no Fluminense é incerto
Atacante, de 23 anos, tem contrato até o fim de 2027
Everaldo não deverá seguir no Fluminense na próxima temporada
Atacante, de 34 anos, recebeu muitas críticas em 2025
Fluminense tenta contratação de Arana e avalia proposta por Hulk
Jogadores do Atlético-MG estão entre os negociáveis e Tricolor vê com bons olhos
Fluminense acerta valores com Mirassol e tem primeira contratação para 2026
Restam poucos detalhes para a concretização da negociação por Jemmes
