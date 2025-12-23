Everaldo em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - Um dos jogadores mais criticados pelo torcedores do Fluminense não deve permanecer em 2026. De acordo com informações do jornalista Gabriel Amaral, o atacante Everaldo, de 34 anos, teria dito para pessoas próximas que não deverá seguir no clube carioca na próxima temporada.
Everaldo terminou a temporada como titular e tem contrato com o clube carioca até o fim de 2026. Porém, a avaliação do Fluminense é que o clube carioca precisa de reforços para a posição de centroavante, que é considerada a mais carente.
Germán Cano, que foi o artilheiro do Fluminense na temporada com 20 gols, Everaldo e John Kennedy não viveram uma boa temporada. O Tricolor deverá ter mudanças no setor, visando o ano que vem.
Everaldo chegou ao Fluminense no começo de 2025. No total, ele entrou em campo em 58 partidas, anotou oito gols e deu três assistências com a camisa tricolor.
