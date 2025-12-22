Dedicado, Canobbio somou boas atuações pelo Fluminense ao longo da temporada - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 22/12/2025 21:12

Rio - Um dos destaques do Fluminense , Canobbio é o jogador com a maior distância percorrida em alta intensidade no futebol neste ano. O levantamento foi divulgado pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), no último domingo (21). Ao todo, o uruguaio correu por 1.375 metros.

Além do atacante tricolor, Yassine Belkdim, do Angers (FRA), com 1.359 metros, e Ruben Aguilar, do Lens (FRA), que somou 1.353 metros, figuram no topo da lista.

Segundo a metodologia do estudo, são consideradas em alta intensidade as distâncias percorridas a partir de 20 km/h. No levantamento, apareceram atletas das 47 principais ligas do mundo.

Canobbio foi peça-chave na escalação do Fluminense e somou boas atuações durante a temporada. Ao todo, fez 13 gols e deu cinco assistências em 58 jogos, 51 como titular.

Veja o Top-10 do ranking

1. Agustín Canobbio (Fluminense, do Brasil) - 1.375 metros

2. Yassine Belkdim (Angers, da França) - 1.359 metros

3. Ruben Aguilar (Lens, da França) - 1.353 metros

4. Mikkel Hope (FK Haugesund, da Noruega) - 1.288 metros

5. Daniel Muñoz (Crystal Palace, da Inglaterra) - 1.278 metros

6. Eggert Aron (SK Brann, da Noruega) - 1.273 metros

7. Matías Fernández (Independiente Rivadavia, da Argentina) - 1.270 metros

8. Patrick Brouwer (SC Telstar, da Holanda) - 1.269 metros

9. Alexander Lyng (Sønderjyske, da Dinamarca) - 1.266 metros

10. Younes Taha (FC Groningen, da Holanda) - 1.261 metros