Rio - Um dos destaques do Fluminense, Canobbio é o jogador com a maior distância percorrida em alta intensidade no futebol neste ano. O levantamento foi divulgado pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), no último domingo (21). Ao todo, o uruguaio correu por 1.375 metros.
Canobbio foi peça-chave na escalação do Fluminense e somou boas atuações durante a temporada. Ao todo, fez 13 gols e deu cinco assistências em 58 jogos, 51 como titular.
Veja o Top-10 do ranking
1. Agustín Canobbio (Fluminense, do Brasil) - 1.375 metros 2. Yassine Belkdim (Angers, da França) - 1.359 metros 3. Ruben Aguilar (Lens, da França) - 1.353 metros 4. Mikkel Hope (FK Haugesund, da Noruega) - 1.288 metros 5. Daniel Muñoz (Crystal Palace, da Inglaterra) - 1.278 metros 6. Eggert Aron (SK Brann, da Noruega) - 1.273 metros 7. Matías Fernández (Independiente Rivadavia, da Argentina) - 1.270 metros 8. Patrick Brouwer (SC Telstar, da Holanda) - 1.269 metros 9. Alexander Lyng (Sønderjyske, da Dinamarca) - 1.266 metros 10. Younes Taha (FC Groningen, da Holanda) - 1.261 metros
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.