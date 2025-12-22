Luis Zubeldía em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Rio - Apesar das férias dos jogadores, o trabalho continua para o técnico Luis Zubeldía. O treinador tem participado das reuniões no CT Carlos Castilho e tem auxiliado a diretoria na busca por reforços para a próxima temporada, de acordo com o "ge".

Em 2026, o Fluminense iniciará uma nova gestão sob a gestão de Mattheus Montenegro, que foi o vice-presidente de Mário Bittencourt entre 2022 e 2024. Apesar da mudança, Zubeldía segue respaldado e, por isso, tem participado do planejamento para a próxima temporada.

Internamente, a diretoria acredita que o elenco foi montado e reformulado para seguir as características de Mano Menezes e Renato Gaúcho em 2025. Zubeldía conseguiu levar o Fluminense à fase de grupos da Libertadores, mas deseja impor mais suas características a partir de 2026.

Nas reuniões, a diretoria busca entender as características do treinador argentino. Por isso, Zubeldía tem sido consultado, principalmente com os nomes sul-americanos. A prioridade é buscar um zagueiro mais refinado na saída de bola e um centroavante para ser a nova referência do ataque.

O elenco do Fluminense foi dividido para a reapresentação. Um grupo formado por jovens da base e por jogadores pouco aproveitados inicia a pré-temporada no dia 2 de janeiro, enquanto o segundo grupo com os principais nomes se reapresenta no dia 8, no CT Carlos Castilho.