Luis Zubeldía em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Mesmo de férias, Zubeldía participa de reuniões no CT e auxilia Fluminense
Treinador está ativo na montagem do elenco para a próxima temporada
Ganso lamenta saída de Thiago Silva do Fluminense: 'Pegou todo mundo de surpresa'
Zagueiro rescindiu contrato com o Tricolor na última quarta-feira (17)
Destaque do Fluminense, Canobbio lidera ranking mundial de distância percorrida em 2025
Ao todo, o atacante uruguaio correu por 1.375 metros; veja a lista
Com poucas chances no ano, gringos do Fluminense estão em estágios diferentes para 2026
Jogadores terão oportunidades no Campeonato Carioca de 2026
Fluminense encaminha a contratação de zagueiro do Mirassol
Jogador, de 25 anos, se destacou no Brasileirão
Fluminense acerta saída de volante para clube norte-americano
Gustavo Dohmann vestirá a camisa do Houston Dynamo no ano que vem
