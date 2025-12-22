Jemmes em ação pelo Mirassol - Divulgação / Mirassol

Publicado 22/12/2025 15:45

Rio - Em busca de reforços para a defesa, o Fluminense encaminhou a contratação de Jemmes, de 25 anos. O zagueiro foi um dos destaques da campanha do Mirassol no Brasileiro e a operação é por uma transferência em definitivo. As informações são do jornalista da Globo, Pedro Rocha.

O Mirassol teria pedido em torno de 5 milhões de euros por 70% dos direitos do jogador. Antes do Fluminense ter iniciado as conversas pelo defensor, o São Paulo fez uma sondagem junto ao clube do interior paulista para saber a situação de Jemmes, mas o clube carioca levou a melhor na disputa.

O Mirassol contratou o zagueiro em definitivo recentemente em uma operação que envolveu R$ 4 milhões. O clube do interior dividiu esses valores entre Vila Nova, de Goiás, e Capivariano, de São Paulo, e agora tem 60% dos direitos de Jemmes.

Na temporada passada, o zagueiro entrou em campo em 40 partidas e anotou dois gols. Atualmente, o Fluminense conta com Freytes, Ignácio, Igor Rabello e jovens de Xerém para o setor.