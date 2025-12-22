No Fluminense desde 2019, Gustavo Dohmann fez dois gols em 34 jogos no sub-20 neste ano - Rafael Ribeiro / CBF

No Fluminense desde 2019, Gustavo Dohmann fez dois gols em 34 jogos no sub-20 neste anoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 22/12/2025 14:42

Rio - O Fluminense acertou a saída do volante Gustavo Dohmann para o Houston Dynamo, dos Estados Unidos. Aos 20 anos, o garoto viajará nos próximos dias para se apresentar ao clube norte-americano.

O vínculo será por empréstimo, válido até dezembro do ano que vem. Há uma opção de compra prevista no contrato. As informações são do site 'ge'.

Uma das promessas das categorias de base do Tricolor, o meio-campista ainda não estreou profissionalmente - apesar de já ter sido relacionado para algumas partidas do elenco principal. Ele, inclusive, foi chamado por Carlo Ancelotti para integrar um treino da seleção brasileira recentemente.