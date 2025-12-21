Kevin Lomónaco com a camisa do Independiente - Divulgação / Independiente

Publicado 21/12/2025 21:20

Rio - Em busca de reforços para a próxima temporada, o Fluminense irá tentar um modelo que já se mostrou satisfatório no clube carioca em outros anos: buscar atletas que atuam nos países vizinhos da América do Sul. De acordo com informações do jornalista turco Ekrem Konur, o Tricolor tem interesse em Kevin Lomónaco, zagueiro do Independiente, da Argentina.

A contratação de reforços para a zaga é prioridade. Nino foi o primeiro nome que o clube carioca negociou, porém, o Zenit, da Rússia, não deseja sua saída. Com isso, a tendência é que o Fluminense busque outras possibilidades para reforçar o elenco.

Em relação a Kevin Lomónaco, o Fluminense não é o único clube interessado no futebol brasileiro. O Internacional monitora a situação do zagueiro. Além da dupla, o Monterrey, Pachuca e América, todos do México, também sinalizaram interesse.

Kevin Lomónaco já atuou no futebol brasileiro. Entre 2022 e 2023, o zagueiro defendeu o Bragantino. No entanto, a passagem pelo clube paulista foi interrompida após o argentino ser punido com um ano suspensão por envolvimento no escândalo de apostas esportivas.