Thiago Silva é o capitão do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 20/12/2025 21:44

Rio - Anunciado como reforço do Porto , Thiago Silva se manifestou por meio das redes sociais neste sábado (20) para explicar a saída do Fluminense . Ele destacou o amor que tem pelo clube e lembrou que fica mais perto da família na Europa.

"Estou aqui para esclarecer algumas coisas que foram faladas hoje ou tiradas de contexto por algumas mentes maldosas. Quero dizer o quanto eu e a família Silva amamos o Fluminense Football Club. Agradecer em especial ao presidente Mário (Bittencourt) pelo esforço, ao Paulo também e por todos aqueles que fizeram isso ser possível mais uma vez. Nós levaremos o Fluminense em nossos corações pelo resto da vida", disse Thiago Silva, em vídeo publicado no story do Instagram.

"Enfim, a minha volta para a Europa me aproxima mais da minha família. Esses momentos dos meus filhos estão sendo especiais, e estou perdendo. Gostaria de estar um pouco mais próximo deles. Vivi tudo que tinha para viver aqui. Fui muito feliz, espero que vocês levem para vida de vocês também. Que a gente leve apenas momentos bons de tudo aquilo que nós já vivemos juntos. Eternamente em nossos corações. Saudações Tricolores", completou.

Mais cedo, a mulher do jogador, Belle Silva, também fez uma publicação no story do Instagram. Ela postou uma foto de Thiago com a camisa do Porto, fazendo o sinal de silêncio, e escreveu: "Seres humanos costumam falar, apontar e sustentar certezas sobre aquilo que, muita vezes, não passa de especulação. A verdade é que não se trata de abandonar, mas de reconhecer o momento certo de partir - quando o lugar já não nos comporta mais".

Posteriormente, ela gravou um vídeo e esclareceu: "Vamos parar de ficar tentando polemizar uma coisa que não tem polêmica, arrumar problema onde não tem. O Fluminense foi tão bom para gente, a gente foi tão feliz nesse tempo, não tivemos problema com o clube, nem com os torcedores".

Reforço do Porto

O clube português oficializou a contratação de Thiago Silva neste sábado (20). O zagueiro assinou contrato até junho de 2026, fim da atual temporada europeia, mas com a possibilidade de renovação por mais um ano.

Thiago Silva teve rápida passagem pelo Porto, na temporada 2024/2005, mas jogou apenas pelo time B. Ele chega para suprir a ausência de Nehuén Pérez, que sofreu grave lesão.

Os Dragões buscavam uma reposição para a zaga, que ainda conta com Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Dominik Prpic.