Nino em ação pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
Novo presidente do Fluminense atualiza negociação por retorno de Nino
Mattheus Montenegro contou que o atleta tem vontade de jogar no Tricolor
Novo presidente do Fluminense atualiza negociação por retorno de Nino
Mattheus Montenegro contou que o atleta tem vontade de jogar no Tricolor
Mattheus Montenegro toma posse como presidente do Fluminense
Cerimônia acontece nesta sexta-feira (19), em Laranjeiras
Fluminense termina temporada com ataque em baixa e dúvidas para o futuro
Tricolor vive desconfiança e busca uma nova referência de área
Thiago Silva se despede do Fluminense: 'Momentos permanecerão eternos'
Zagueiro e capitão do time rescinde contrato para retornar à Europa e ficar perto da família
Sem Thiago Silva, Fluminense deverá buscar mais reforços para a zaga
Tricolor negocia a contratação de Nino
Ex-jogador do Fluminense é assassinado no Equador
Lateral-esquerdo vestiu a camisa do Tricolor por empréstimo, em 2022
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.