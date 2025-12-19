Nino em ação pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Nino em ação pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 19/12/2025 22:34 | Atualizado 19/12/2025 22:34

Rio - O novo presidente do Fluminense , Mattheus Montenegro, atualizou as tratativas pela contratação de Nino. Ele contou que já houve uma conversa entre as duas partes e que o zagueiro tem o desejo de voltar. Por outro lado, explicou que o Zenit não deu nenhuma resposta ao Tricolor até o momento.

"Bom, com o Nino, a gente já fez uma proposta para o jogador. Só que o ponto central da vinda do Nino é o Zenit, é o clube da Rússia. A gente ainda não recebeu nenhuma resposta do Zenit em relação a valores, já li que o Zenit tinha dado um valor específico, que estava em negociação, nada disso é verdade", disse Mattheus Montenegro.

"O Zenit ainda não retornou para a gente, nem para dizer se aceita fazer uma venda agora. Então, o cenário que tem é: nós já conversamos com o jogador, o jogador tem vontade de vir para o Fluminense, e o Zenit ainda não respondeu nada", completou.

Com a camisa do Fluminense, Nino conquistou Campeonato Carioca (2022 e 203) e a Libertadores (2023). No ano seguinte, porém, deixou o clube para se juntar ao Zenit. O clube russo oficializou a contratação em janeiro de 2024

No meio deste ano, o Tricolor tentou o retorno do atleta. Após um sorteio da Copa do Brasil em agosto, o próprio Mattheus Montenegro, que ainda era VP geral do Flu, revelou que o Zenit não quis liberar o zagueiro

"O Nino é um sonho nosso, um grande jogador. Ganhou a Libertadores aqui, e a gente tinha o interesse nele. Mas, infelizmente, o clube não quis liberar, e a gente não pôde seguir na negociação. O Fluminense está no mercado em busca de um zagueiro e está analisando todas as opções", disse Mattheus Montenegro, na ocasião.