Mattheus Montenegro é o novo presidente do Fluminense - Marina Garcia/FFC

Mattheus Montenegro é o novo presidente do FluminenseMarina Garcia/FFC

Publicado 19/12/2025 21:31 | Atualizado 19/12/2025 22:01

Rio - Mattheus Montenegro tomou posso como presidente do Fluminense em cerimônia no Salão Nobre de Laranjeiras, nesta sexta-feira (19). Já Ricardo Tenório assumiu como vice-presidente geral do clube.

"A gente passou por esses seis anos tendo que reconstruir o clube. Foi muito difícil chegar até aqui. Hoje, temos mais condições de vencer. Sei que na visão do torcedor não importa muito o desempenho na competição se a taça não estiver no nosso museu, mas é importante todos saberem que quanto mais disputamos as competições e mais vamos chegando às finais estamos, sim, fazendo um processo de construção de ganhar", disse Montenegro.

"Embora tenha sido um ano bom sob o aspecto de quem está dentro de um clube de futebol, pelos resultados que alcançamos, é muito ruim não ter sido campeão. É por isso que vamos trabalhar para ganhar cada vez mais títulos, porque a história desse clube é muito grande e foi formada ganhando títulos. É para isso que vamos brigar", completou.

O advogado foi eleito presidente do Tricolor no dia 29 de novembro. Mattheus Montenegro era o VP geral do clube. Agora, sucede Mário Bittencourt para o próximo triênio (2026 a 2028).

"Ele é, a partir de hoje, o cara que vai presidir a maior paixão material da nossa vida, que é o Fluminense. Te desejo muita sorte e muito sucesso", disse Mário Bittencourt.

A eleição

O pleito de 2025 determinou um novo recorde de votos na história do Fluminense, com 4.619 votos totais. O número supera os 4.219 do pleito vencido por Pedro Abad, em 2016.

A chapa de Mattheus Montenegro e Ricardo Tenório recebeu 3.282 votos. Já a Ademar Arrais e Adyr Tourinho, 1.295. Além disso, foram 12 brancos e 30 nulos.

Além da vitória de Mattheus Montenegro nas urnas, a situação conquistou outra vitória: ocupará todas as 150 cadeiras do Conselho Deliberativo. Isso porque o candidato venceu com mais que o dobro dos votos do segundo colocado, além de ficar com os outros 50 suplentes. Ainda assim, aconteceram algumas mudanças.