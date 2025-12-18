Freytes teve temporada de altos e baixos - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 18/12/2025 09:30

Rio - Com a confirmação da saída de Thiago Silva, de 41 anos, o Fluminense tem agora o setor da zaga como prioridade absoluta para reforços na próxima temporada. Além da contratação de Nino, que negocia com a diretoria, o clube das Laranjeiras se vê obrigado a buscar pelo menos mais um nome para a posição.

Sem o Monstro, o Fluminense contará com Freytes e Ignácio como dupla titular na próxima temporada. Os dois tiveram uma temporada irregular, com altos e baixos, e apresentavam um desempenho muito abaixo do esperado sem a presença de Thiago Silva.

Em viés comparativo, com Thiago Silva em campo, o Fluminense levou apenas 12 gols em 25 partidas no Brasileirão. Sem a presença do zagueiro, o clube carioca sofreu 26 gols em 13 partidas no mesmo torneio.

O clube não deverá ter Manoel e Igor Rabello na próxima temporada. Os dois estão fora dos planos de Luis Zubeldia. Com contrato até o fim de 2026, Thiago Santos, que voltou a ser utilizado na zaga pelo argentino, deve seguir.

Além da contratação de zagueiros, o Fluminense também prioriza a chegada de centroavantes. Nenhum dos três que defenderam o Tricolor em 2025: Germán Cano, Everaldo e John Kennedy teve uma temporada satisfatória.