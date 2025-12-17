Kevin Viveros com a camisa do Athletico-PR - Divulgação / Athletico-PR

Kevin Viveros com a camisa do Athletico-PRDivulgação / Athletico-PR

Publicado 17/12/2025 08:00

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Fluminense fez uma sondagem pelo colombiano Kevin Viveros, de 25 anos, que foi destaque do Athletico-PR na última temporada. As informações são do jornalista Vinicius Furlan, especialista no clube paranaense, no portal "Tretis".

O desejo do Furacão é a permanência do jogador e ele só deixará o clube paranaense em caso de uma oferta que deixe o Athletico-PR de mãos atadas. No ano passado, a equipe desembolsou 5 milhões de euros (cerca de R$ 27,5 milhões) para tirá-lo do Atlético Nacional, da Colômbia.

Kevin Viveros tem contrato até o fim de 2028 e viveu uma excelente temporada. No total, somando os números pelo Atlético Nacional e pelo Athletico-PR em 2025, o atacante entrou em campo em 52 jogos, anotou 20 gols e deu seis assistências.

A contratação de um centroavante é prioridade para o Fluminense na próxima temporada. A posição foi o grande calcanhar de Aquiles do Tricolor em 2025. Germán Cano, Everaldo e John Kennedy não desempenharam o esperado.