Kevin Viveros com a camisa do Athletico-PRDivulgação / Athletico-PR
Em busca de centroavante, Fluminense sonda colombiano do Athletico-PR
Jogador, de 25 anos, tem contrato até o fim de 2028
Nino prioriza o Fluminense, e negociação com o Palmeiras esfria
Zagueiro, de 28 anos, defende o Zenit, da Rússia
Thiago Silva não pretende se aposentar e prioriza ficar perto da família após sair do Fluminense
Jogador deseja atuar em Londres, onde os filhos vivem
Fluminense agradece apoio da torcida após eliminação: 'Voltaremos mais fortes'
Tricolor deu adeus ao sonho de conquistar a Copa do Brasil no último domingo (14)
Vídeo! Galvão Bueno erra nome de atacante do Fluminense e viraliza
Narrador se confundiu durante o clássico com o Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil
Fluminense tenta, mas Thiago Silva decide que vai deixar o clube
Zagueiro despediu dos companheiros no vestiário do Tricolor após a eliminação para o Vasco
