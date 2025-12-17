Thiago Silva deixou o Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/12/2025 19:00

Rio - Thiago Silva não é mais jogador do Fluminense . Na noite desta quarta-feira (17), o Tricolor anunciou que o zagueiro assinou a rescisão de contrato e deixou o clube. O vínculo era válido até junho de 2026.

No último domingo (14), após a eliminação para o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, ele se despediu dos companheiros no vestiário . O Tricolor ainda tentou reverter a decisão de Thiago, mas ela foi definitiva.

A decisão de Thiago de deixar o Fluminense não vem como uma surpresa. Desde outubro, o zagueiro e o clube falam sobre o tema. Ele nunca escondeu o peso da saudade da família, que está na Europa.

Veja a nota do Fluminense

O Fluminense FC informa que o zagueiro Thiago Silva formalizou, na tarde desta terça-feira (16/12), no CT Carlos Castilho, sua rescisão contratual com o clube.



Formado nas categorias de base do Tricolor, Thiago encerra sua segunda passagem pela equipe profissional do Fluminense. Campeão da Copa do Brasil de 2007, o capitão soma 212 jogos e 19 gols vestindo a armadura tricolor.



Thiago Silva, que retornou ao clube no ano passado como uma lenda do futebol mundial, deixa um legado de dedicação e amor ao Fluminense. O clube agradece toda a dedicação e profissionalismo do atleta durante a trajetória e deseja muito sucesso em sua nova jornada.