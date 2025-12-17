Mario Pineida disputou 24 jogos pelo Fluminense deu uma assistência - Divulgação / Fluminense FC

Publicado 17/12/2025 20:10 | Atualizado 18/12/2025 12:30

Lateral-esquerdo, Mario Pineida foi assassinado nesta quarta-feira (17) em Guayaquil, no Equador. O Barcelona de Guayaquil, clube pelo qual atuava, lamentou a morte do jogador em um comunicado nas redes sociais. Ele vestiu a camisa do Fluminense por empréstimo, em 2022.

De acordo com informações da imprensa equatoriana, a polícia comunicou que o atleta foi baleado em frente a um açougue no bairro de Sanales, e que sua esposa também foi morta no atentado. A mãe do defensor, outra pessoa que estava no local, ficou ferida.

Mario Pineida, de 33 anos, foi assassinado horas depois de o presidente do Barcelona de Guayaquil, Antonio Álvarez, revelar que ele havia pedido proteção especial, alegando estar recebendo ameaças de morte.

Confira o comunicado do Barcelona de Guayaquil

Leia a nota de pesar do Fluminense:

"O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022.

Pineida chegou ao Tricolor no início da temporada em que nos sagramos juntos campeões cariocas. O Fluminense manifesta solidariedade aos familiares e amigos."