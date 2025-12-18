Thiago Silva não conquistou título em sua segunda passagem pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC
Thiago Silva se despede do Fluminense: 'Momentos permanecerão eternos'
Zagueiro e capitão do time rescinde contrato para retornar à Europa e ficar perto da família
Thiago Silva se despede do Fluminense: 'Momentos permanecerão eternos'
Zagueiro e capitão do time rescinde contrato para retornar à Europa e ficar perto da família
Sem Thiago Silva, Fluminense deverá buscar mais reforços para a zaga
Tricolor negocia a contratação de Nino
Ex-jogador do Fluminense é assassinado no Equador
Lateral-esquerdo vestiu a camisa do Tricolor por empréstimo, em 2022
Fluminense confirma saída de Thiago Silva após rescisão de contrato
Zagueiro tinha vínculo até junho de 2026 com o Tricolor
Em busca de centroavante, Fluminense sonda colombiano do Athletico-PR
Jogador, de 25 anos, tem contrato até o fim de 2028
Nino prioriza o Fluminense, e negociação com o Palmeiras esfria
Zagueiro, de 28 anos, defende o Zenit, da Rússia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.