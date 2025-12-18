Thiago Silva não conquistou título em sua segunda passagem pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 18/12/2025 13:41

Thiago Silva deu adeus oficialmente ao Fluminense e à torcida em uma postagem nas redes sociais nesta quinta-feira (18). O zagueiro, que rescindiu o contrato para ficar mais próximo da família na Inglaterra, admitiu que a saída precoce não estava nos planos quando retornou, em 2024.

"Nosso tempo juntos foi mais curto do que imaginávamos, mas intenso o suficiente para criar memórias que levarei para toda a vida. Sou profundamente grato ao clube, à comissão técnica, aos meus companheiros de equipe, à minha família e, especialmente, à torcida, que transformou esse sonho em realidade e me fez sentir em casa desde o primeiro dia no Fluminense", escreveu.



Thiago Silva vinha amadurecendo a ideia de deixar o Fluminense nos últimos meses. Ele conversou com a diretoria, que tentou convencê-lo a permanecer, mas a decisão de se despedir antes do fim do contrato, em junho de 2026, prevaleceu.



"Para onde quer que Deus me conduza nesta jornada, os momentos que vivemos juntos permanecerão eternos em minha história. Mesmo que, neste momento, eu não esteja vestindo as cores tricolores, elas sempre correrão em minhas veias", completou.



Fluminense busca por zagueiros

além de Thiago Silva, Manoel também deixa o clube, que fica com Freytes, Ignácio e o jovem Davi Schuindt, além de Igor Rabello, que não está nos planos.

Por causa da saída do capitão, a diretoria tricolor vê a busca por zagueiros como uma prioridade para a próxima temporada. Afinal,, que fica com Freytes, Ignácio e o jovem Davi Schuindt, além de

Diante da situação, o Fluminense deve contratar ao menos dois jogadores para a zaga. Um dos desejos é o retorno de Nino, atualmente no Zenit, mas não será fácil tirá-lo do clube russo.