Thiago Silva deixou o FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 18/12/2025 12:11

Rio - O zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, pode estar voltando ao Milan. De acordo com informações da "ESPN", o treinador Massimiliano Allegri abriu as portas para o defensor, que assinou a rescisão de contrato com o Fluminense na última quarta-feira.

O desejo de Thiago é de voltar à Inglaterra, onde mora sua família em Londres, mas a possibilidade de atuar no Milan, que fica na Itália, bem mais próximo do Reino Unido que o Brasil é algo que é visto com bons olhos pelo defensor.

O Rossonero busca um reforço para a atual temporada europeia e Thiago Silva pode assinar um contrato de apenas seis meses para defender o Milan. O atleta passou pelo clube de 2009 a 2012.

Na última temporada, o zagueiro, de 41 anos, entrou em campo em 46 partidas, anotou quatro gols e deu uma assistência com a camisa do Fluminense.