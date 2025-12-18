Rio - O Vasco
distribuiu ingressos da decisão da Copa do Brasil para todos os funcionários do clube, que estarão no Maracanã para apoiar os jogadores em busca do título do torneio nacional. A final será no domingo (21), às 18h (de Brasília).
Leia mais: CBF define árbitro do jogo de volta da decisão da Copa do Brasil
Além das entradas, cada um ganhou uma camisa oficial do Cruz-Maltino. As informações são do site 'ge'.Na última quarta-feira (17), o jogo de ida não teve muita emoção e terminou empatado em 0 a 0, na Neo Química Arena
. Assim, levantará o troféu quem vencer o segundo duelo. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis.
De volta ao Rio de Janeiro, o Vasco
terá dois dias de preparação para entrar em campo. O elenco vai treinar nesta sexta (19) e no sábado (20), pela manhã. A torcida já esgotou os bilhetes e promete fazer grande festa para empurrar o time durante os 90 minutos.
